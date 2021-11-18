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الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية

2021/11/18 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي السبت والأحد القادمين بداية من الساعة الثانية بعد الظهر:

السبت 20 نوفمبر 2021
المجموعة الأولى
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي – النادي البنبلي
الحكم: أشرف الحركاتي

في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية – أولمبيك مدنين
الحكم: وليد العوني

في الملعب البلدي برادس
النجم الرادسي – الملعب التونسي
الحكم: محمد شعبان

المجموعة الثانية
في ملعب مصطفى الدوري
أمل جربة – كوكب منزل نور
الحكم: علي الورهاني

في ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية – جمعبة جربة
الحكم: وليد البناني

في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الأولمبي للنقل – شبيبة القيروان
الحكم: رمزي بن سالم

الأحد 21 نوفمبر 2021
المجموعة الثاثة
في ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل قابس
الحكم: رشدي قزقز

في ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية – مكارم المهدية
الحكم: حسام بلحاج علي

في ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل – هلال مساكن
الحكم: أمير العيادي

المجموعة الرابعة
في ملعب قفصة
قوافل قفصة – سكك الحديد الصفاقسي
الحكم: بلال الرزقي

في ملعب قربة البلدي
النادي القربي – مرجان طبرقة
الحكم: الصادق الكومنجي

في ملعب قابس
الملعب القابسي – سبورتينغ بن عروس
الحكم: نبيل حمادي

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