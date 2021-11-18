الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي السبت والأحد القادمين بداية من الساعة الثانية بعد الظهر:
السبت 20 نوفمبر 2021
المجموعة الأولى
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي – النادي البنبلي
الحكم: أشرف الحركاتي
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية – أولمبيك مدنين
الحكم: وليد العوني
في الملعب البلدي برادس
النجم الرادسي – الملعب التونسي
الحكم: محمد شعبان
المجموعة الثانية
في ملعب مصطفى الدوري
أمل جربة – كوكب منزل نور
الحكم: علي الورهاني
في ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية – جمعبة جربة
الحكم: وليد البناني
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الأولمبي للنقل – شبيبة القيروان
الحكم: رمزي بن سالم
الأحد 21 نوفمبر 2021
المجموعة الثاثة
في ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل قابس
الحكم: رشدي قزقز
في ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية – مكارم المهدية
الحكم: حسام بلحاج علي
في ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل – هلال مساكن
الحكم: أمير العيادي
المجموعة الرابعة
في ملعب قفصة
قوافل قفصة – سكك الحديد الصفاقسي
الحكم: بلال الرزقي
في ملعب قربة البلدي
النادي القربي – مرجان طبرقة
الحكم: الصادق الكومنجي
في ملعب قابس
الملعب القابسي – سبورتينغ بن عروس
الحكم: نبيل حمادي