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وصول دفعة من مكوّنة من 150 مرتزقا يصلون الى ليبيا عبر تركيا #خبر_عاجل

2021/11/19 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, ليبيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن دفعة من عناصر فصائل موالية لتركيا تتألف من أكثر من 150 مرتزقا قد وصلت إلى ليبيا عبر تركيا.

وقال المرصد إن عمليات تبديل دفعات المقاتلين من الجنسية السورية في ليبيا مستمرة، رغم تخفيض المرتبات الشهرية بشكل كبير عمّا كانت عليه قبل توقف الحرب بين الأطراف الليبية، والمطالبات الدولية بوقف إرسال المرتزقة إلى ليبيا.

وأشار المرصد إلى أن الحكومة التركية “تواصل العمل على تضليل الرأي العام بما يخص ملف المرتزقة السوريين على الأراضي الليبية، ووجوب خروجهم من ليبيا في ظل التوافق الليبي – الليبي والمطالبات الدولية المستمرة بخروج جميع القوات الأجنبية من هناك، لاسيما مع اقتراب الانتخابات الليبية”.

وكان المجلس الرئاسي الليبي قد رحب الأسبوع الماضي بمشاورات ونتائج مؤتمر باريس التي أقرتها الدول المشاركة، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات بشكل شفاف ونزيه، وعلى ضرورة خروج جميع المرتزقة من الأراضي الليبية.

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