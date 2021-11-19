الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 04 أشخاص من أجل السرقة تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض

على أثر عملية سطو على صيدلية ليلية بمدينة فوسانة من ولاية القصرين خلال الليلة الفاصلة بين 17 و18 نوفمبر 2021 من قبل شخص ملثم استعمل خلالها سلاح ابيض.

تم إيلاء الموضوع الاهمية اللازمة وإجراء جملة من التحريات الميدانية المعمقة، أمكن من خلالها يوم أمس الخميس 18 نوفمبر 2021 التعريف بالمظنون فيه والذي بإيقافه والتحري معه اعترف بما نسب إليه بمشاركة 03 أشخاص (تم إلقاء القبض عليهم جميعا) وحجز المبلغ المالي المستولى عليه وقدره حوالي 08 ألاف دينار.

بمراجعة النيابة العمومية، اذنت بالاحتفاظ بهم جميعا واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.