وزيرة المراة: تم إعداد كراس شروط جديد خاص برياض الأطفال والدولة تتجه نحو تعزيز حضورها في هذا المجال



أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أمال موسى بلحاج , اليوم الجمعة, بالعاصمة بأن الوزارة قد اعدت كراس شروط جديد خاص برياض الأطفال.فغرت كج وأوضحت امال موسى خلال ندوة صحفية تحت شعار ” لنتكاثف معا من اجل طفولة واعدة في تونس” انتظمت في اطار الاحتفال باليوم العالمي للطفولة ان كراس الشروط يفرض وضع كاميرات مراقبة ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية في هذه الفضاءات التربوية وتشغيل مرافقين للأطفال متخرجين من مراكز التكوين المختصة في مجال الطفولة وحاصلين على شهادة في المبادئ الاولية في مجال الإسعاف .

وقالت الوزيرة ان هذه الإجراءات تندرج في إطار تحسين واقع الطفولة في تونس وحمايتهم من مختلف الاخطار التي يمكن ان تهدد حياتهم والاستجابة الى انتظارات الأسر التونسية خاصة في ظل ضعف مقدرتهم الشرائية.

وأكدت ان الدولة متجهة نحو الترفيع في حضور القطاع العمومي في مجال الطفولة المبكرة الذي يمثل فقط 6 بالمائة من مجموع المؤسسات المنتصبة في الغرض، وفق أخر الإحصائيات، وهو ما دفع الدولة، حسب الوزيرة، الى تعزيز توقعها في القطاع الي حدود 30 بالمائة خلال السنة القادمة.

وأبرزت امال موسي بلحاج ان الأرقام التي تقدمها اخر الدراسات تؤكد ان نسبة كبيرة من الأطفال الذين ينقطعون على الدراسة لم يمروا بمرحلة التربية ماقبل المدرسية وهو ما يجعلنا نفهم خطورة المسالة.

وأضافت وزيرة المراة ان أكثر من نصف الأطفال لاينتفعون بتربية ماقبل مدرسية او يرتادون فضاءات عشوائية بسبب الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشونها وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على أمنهم وسلامته، وفق تعبيرها .

و في اطار دعم “برنامج روضة بكل بلدية” قالت امال موسى بلحاج ان الوزارة امضت مؤخرا 6 اتفاقيات شراكة مع بلديات ذات كثافة سكانية مرتفعة لفتح 6 روضات بلدية لاستقبال بين 70 و120 طفلا وخصصت اعتمادات 4ب مليون دينار لمساعدة عدة بلديات أخرى على إعادة بعث رياض أطفال الى جانب إعادة توظيف عدد هام من نوادي الاطفال لتصبح فضاءات تربية ماقبل الدراسة.

وأشارت الوزيرة الى ان عدد الأطفال المنتفعين ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة لفائدة أبناء العائلات المعوزة بلغ اكثر من 10 الاف طفلا ينتمون الى عائلات معوزة ومحدودة الدخل حيث تكفلت الوزارة بتسديد معاليم تسجيلهم برياض الأطفال الخاصة باعتمادات تجاوزت 4 مليون دينار وسيتم الترفيع في عدد الاطفال المنتفعين الى حدود 15 الف طفلا. بعنوان سنة 2022