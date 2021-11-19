جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الجمعة، عددا من الاخبار الوطنية والعالمية من ابرزها استاذ تعليم ثانوي يروج المخدرات بالعاصمة وتصريح الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان حول “مرسوم الصلح الجزائي ” اضافة الى تطور عدد التونسيين المنتدبين في الخارج باكثر من 51 بالمائة .

وقد اورد موقع اذاعة ” شمس اف ام ” تصريحا للخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ، قال فيه بان مرسوم الصلح الجزائي الذي اعلن عنه امس رئيس الجمهورية والذي اكد انه سيحدث نقلة نوعية يهم بالاساس البنية التحتية .

وشدد المتحدث ، لبرنامج ” الماتينال ” على ان الصلح الجزائي خطوة ايجابية للصلح اذا تم القيام به بذكاء وبدون تفشي لانه سيساعد تونس على طي صفحة الماضي والنظر للامام .

وافاد موقع راديو ” اي اف ام ” نقلا عن موقع ” الوبلادي” ان نتائج التعاون الفني سجلت تطورا يقدر بنسبة 51 فاصل 8 بالمائة حيث بلغ عدد المنتدبين المسجلين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني الى موفى شهر اكتوبر من السنة الجارية 1976 منتدبا مقابل 1302 منتدبا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ..

واضاف في ذات السياق ، ان قطاع الصحة قد احتل النصيب الاكبر من حيث الانتدابات حيث سجل انتداب 785 اطارا اي ما يعادل 40 بالمائة من مجموع الانتدابات يليه قطاع التربية والتعليم ب731 منتدبا ثم الخدمات والمهن ب248 منتدبا فالانشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية ب175 منتدبا ثم الادارة وذلك ب127منتدبا ثم الاعلامية والاعلام والاتصال وذلك ب90 منتدبا .

وذكر موقع “الشارع المغاربي” ان وزير الداخلية توفيق شرف الدين اقر احالة حوالي 20 شخصا من كبار القيادات الامنية للوزارة على التقاعد الوجوبي .

واضاف الموقع ، ان القائمة ضمت بعضا ممن تحصلوا على ترقيات غير مسبوقة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد والبقية ممن كانوا يسمون بالامن الموزاي واخرى توصف بالكفاءات ، مبينا ان هذا القرار اثار صدمة في صفوف الامنيين .

وجاء في موقع اذاعة “شمس اف ام” ان خبر ترويج استاذ تعليم ثانوي مختص في مادة الاعلامية المخدرات صحيح وذلك حسب ما افادت به فاطمة هلال المندوبة الجهوية للتربية بتونس .

ونفت المندوبة الجهوية للتربية بتونس قيام الاستاذ بترويج المخدرات داخل المؤسسة التربوية ، لافتة الى ان تحليله سلبي .

وفي اخبار متفرقة، نشر موقع اذاعة “موزاييك اف ام ” ان التونسية فاطمة ضيف الله المقيمة بكندا توجت للمرة الثانية بجائزة لجنة التحكيم في المناظرة التي تنظمها الجمعية الفرنكفونية للمعرفة وذلك بمشاركتها بصورة لطحلب مجهري موجود في المحيطات .

وتوجت فاطمة المتحصلة على الماجستير في علم المحيطات بهذه الجائزة للمرة الثانية حيث سبق لها ان نالتها في 2018 .

وفي العالم ، ذكر نفس الموقع ،ان المسؤولين الالمان قرروا فرض قيود على غير الملقحين ومهدوا الطريق للتطعيم الاجباري للعاملين في مجال الرعاية الصحية من اجل وقف انتشار جائحة كوفيد 19 في البلاد ..