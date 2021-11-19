البنك المركزي يوضح سبب إقالة فتحي زهير النوري

نفي البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 قطعيا ما راج حول إقالة السيد فتحي زهير النوري من منصبه كعضو بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي.

وعلى عكس ما تم تداوله في بعض الصحف الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي فان السيد فتحي زهير النوري وإثر بلوغه السن القانوني للتقاعد تم تعويضه بالسيد معز العبيدي وكلاهما أستاذ جامعي مختص في المجال المالي والاقتصادي وذلك حسب ما ينص عليه القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي في فصوله المتعلقة بتركيبة مجلس الإدارة.

وفي هذا الإطار يتقدم محافظ البنك المركزي التونسي، بصفته رئيس مجلس الإدارة، بشكره للسيد فتحي زهير النوري للجدية والحرفية التي تحلى بهما طيلة الفترة التي شغل خلالها منصب عضو بمجلس ادارة البنك المركزي التونسي.