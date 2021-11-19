التمديد في آجال الاعتراض للحصول على مساعدة الـ300 دينار

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنّه سيتم التمديد في آجال تقديم مطالب الاعتراض عبر المنصّة الإلكترونية amen.social.tn للحصول على المساعدات الماليّة الظرفيّة والاستثنائية المقدّرة بـ 300د التي انطلقت الوزارة في صرفها لفائدة عدد من العائلات المتضررة من جائحة كورونا وذلك بداية من يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 إلى غاية يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021.

ودعت الوزارة المواطنين الذين قاموا بتسجيل مطالبهم عبر المنصّة خلال الفترة من 24 أوت إلى 24 سبتمبر 2021 والتي تمّ رفضها إلى تحميل وثائق الإثبات الضرورية وجوبا.

وأوضحت أنّه سيتمّ تمكين المواطنين المعنيين بتقديم مطالب الاعتراض من الدخول إلى حساباتهم بالمنصّة باستعمال كلمة العبور للاطلاع على أسباب الرفض وتحيين أو استكمال المعطيات الخاطئة أو المنقوصة (إضافة فرد أو تغيير الحالة المدنيّة أو بيانات الاتّصال).

وذكّرت الوزارة أن ّ مصالحها المعنيّة ستتولّى دراسة مطالب الاعتراض المقدّمة في الآجال المذكورة وإجابة المعنيّين بها عبر إرساليات قصيرة في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تقديم مطلب الاعتراض.