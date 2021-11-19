ميكانيكي ببنزرت يحتجز أجيرا ويعذّبه #خبر_عاجل

تقدم شاب من مواليد 2000 بشكاية الى فرقة الشرطة العدلية برأس الجبل بسبب تعرضه الى التعذيب من قبل مشغله وفق مكتب الاعلام والاتصال بالادارة العامة للامن الوطني.

وبسماع المشتكي تبين أنه يعمل كأجير بخطة ميكانيكي منذ شهر ونصف لدى شخص بمحله لتصليح السيارات بمدينة العالية.

كما صرّح ان المشتكى به عمد الى اتهامه بسرقة مبلغ مالي وعليه عمد الى احتجازه رفقة عاملين آخرين داخل المستودع واحضر مفتاح عجلات ووعاء بلاستيكي ملئ بالماء وأسلاك كهربائية موصولة بالمقبس الكهربائي بالحائط وتهديدهم بتعذيبهم في صورة عدم الافصاح عن الفاعل.

ومنها عمد الى الاعتداء عليه بالعنف بواسطة المفتاح وصعقه بالكهرباء في المقابل تولى تقديم شكاية ضد المتضرر وتسلم مبلغ مالي من عائلته مقابل إمضاء كتب اسقاط.

بسماع جميع الاطراف ومكافحتهم اعترف المظنون فيه بتوليه احتجاز وتعذيب الشاكي قصد انتزاع الاعترافات بغاية ارجاع المبلغ المسروق وفق ما أوردته اذاعة أي أف أم.

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به والابحاث متواصلة.