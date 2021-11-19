المهدية: نتائج التحاليل المخبرية تظهر تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ـ أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ60 عينة، صدرت الجمعة، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي مصاب واحد.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى إصابتين (02) بالمهدية وإصابة واحدة بكل من السواسي وهبيرة.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25705 إصابة من بينها 24886 حالة شفاء و773 حالة وفاة و46 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1074 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي، انتفع 283 منهم بالجرعة الأولى و408 بالجرعة الثانية و377 بالجرعة الثالثة و6 تلقوا التطعيم بهدف السفر خارج حدود البلاد.