وزارة الداخلية، الكشف عن خليّة إرهابيّة تتكوّن من 20 عنصرا تكفيريا بولاية جندوبة

أمكن لوحدات مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، الكشف عن خليّة إرهابيّة تتكوّن من 20 عنصرا تكفيريا بولاية جندوبة.

وتركّز نشاط الخليّة المذكورة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم الجمعة، على القيام بعمليّات رصد بعض المؤسسات الحيويّة بالجهة وتمركز الوحدات الأمنيّة.

وبتعميق التحرّيات في شأن المظنون فيهم، تبيّن أنهم يلتقون ضمن مجموعات بصفة يوميّة بعد قضاء البعض منهم لعقوبات سجنيّة جرّاء تورّطهم في قضايا ذات صبغة إرهابيّة.

وقد أذنت النيابة العموميّة، بعد مراجعتها، باتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم ومواصلة الأبحاث.