وزارة الصحة: تسجيل وفاة واحدة و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 18 نوفمبر 2021

أفادت وزارة الصحة، بأنه تم بتاريخ الخميس 18 نوفمبر الحالي، تسجيل واحدة مصرح بها أوليا، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، و86 إصابة جديدة بالفيروس، إثر إنجاز 2859 تحليلا مخبريا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية بنفس التاريخ، 3 فاصل 01 بالمائة، فيما بلغ عدد المتعافين 61 شخصا، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، مساء اليوم الجمعة.

وأحصت الوزارة 134 مريضا مقيما بالمستشفيات والمصحات الخاصة، بعد توافد 12 حالات جديدة، يوم أمس. وبلغ عدد المقيمين بأقسام الإنعاش والرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص، 50 مصابا بالفيروس، بالإضافة إلى 13 حالة تحت التنفس الاصطناعي.