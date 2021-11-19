وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جمهورية كوبا الجديدة لدى تونس

تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لجمهورية كوبا بتونس، “مريام مارتيناز لورال”.

وتم بالمناسبة، التطرق الى إمكانيّات التعاون الواعدة التي يمكن استكشافها في كلا البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفنية، وأهمية تكثيف الاتصالات بين الوزارات والهياكل التونسية والكوبية المعنية لتطوير مجالات التعاون وإثرائها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

وتطرق الوزير بالمناسبة، إلى واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تعتبر كوبا رائدة فيها، علاوة على أهميّة الاستفادة من تطوير كوبا لعدّة لقاحات ضدّ فيروس كوفيد -19.

من جانبها، نوّهت السفيرة الكوبية بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، مؤكّدة ترحيب سلطات بلادها بكافّة المساعي والمبادرات الرامية إلى الرفع من مستوى التعاون الثنائي في عديد المجالات، على غرار الصحة والصناعات الدوائية والسياحة والثقافة والرياضة. كما أشادت بمواقف تونس في المحافل الدولية بخصوص عديد المسائل والقضايا، لا سيّما تلك التي تهمّ الدول النامية.