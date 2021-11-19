توننداكس يتراجع في ختام جلساته الاسبوعية بنسبة 2ر0 بالمائة وسط تداولات ضعيفة

انهى مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس اسبوعه الممتد من 15 الى 19 نوفمبر 2021 على تراجع بنسبة 2ر0 بالمائة الى 48ر7033 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

وسجلت السوق في ظل غياب تبادلات في شكل كتل، تداول 9 مليون دينار مما جعل المعدل اليومي للتداول في حدود 8ر1 مليون دينار علما وان شركة المنتوجات الصحية – ليلا – حصلت على 4ر1 مليون دينار وانهى سهمها الاسبوع على تراجع بنسبة 6ر0 بالمائة.

وتصدر سهم بنك تونس والامارات، قائمة الأسهم المرتفعة ، بنسبة 9ر9 بالمائة لينهي الاسبوع عند سعر 580ر7دينار متبوعا بسهم مخابر انيماد من خلال ارتفاعها بنسبة 7ر9 بالمائة واقفالها على سعر 900ر7دينار.

وتكبد سهم المعامل الآلية بالساحل ، اكبر تراجع اسبوعي، بنسبة قاربت 3ر15 بالمائة وسعر اقفال في حدود 940ر0 دينار وفق التونسية للاوراق المالية.