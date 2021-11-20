بن عروس: تسجيل إصابتين بفيروس “كورونا” وتخصيص 18 مركزا للتلقيح المكثف يوم غد الاحد

سجلت إدارة الصحة الوقائية ببن عروس إصابتين جديدتين بفيروس “كورونا” بعد القيام ب88 اختبار فحص يوم أمس الجمعة، ليصبح العدد الجملي للحالات المصابة والمكتشفة منذ بداية الجائحة 33779 حالة، وعدد التحاليل التي تم إجراؤها 124732 تحليلا.

ولم تسجل الجهة منذ بداية الشهر، أية إصابة جديدة بالفيروس وأية حالة وفاة جديدة، (باستثناء الحالتين الجديدتين) لينزل عدد الحالات النشيطة التي ماتزال حاملة للفيروس الى 34 حالة كما تقلص عدد المرضى المقيمين بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس الى 04 مرضى 3 منهم مازالوا يتلقون العناية الطبية بقسم الإنعاش وواحد بمسلك كوفيد .

وبلغ عدد الذين استكملوا تلقيحهم منذ بداية الحملة في الفئة العمرية ما فوق ال15 سنة 365193 شخصا وهو ما يقارب نسبة 68 فاصل 71 بالمائة، فيما تصل هذه النسبة إلى 75 بالمائة للذين تجاوزوا سن الأربعين.

يذكر انه في اطار الاستعداد لليوم المفتوح للتلقيح المكثف، يوم غد الأحد، تم تخصيص 18 معهدا وإعدادية في كامل معتمديات الولاية لاستقبال الراغبين في التلقيح.