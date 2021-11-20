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الشبكة الفرنسية لوكالات الاأسفار ” سلكتور” تختار تونس لاستضافة مؤتمرها الحادي عشر

2021/11/20 أخبار, المصدر, متفرقات

اختارت الشبكة الفرنسيّة لوكالات الأسفار” سلكتور”، مدينة الحمامات، لاحتضان مؤتمرها الحادي عشر، المزمع عقده من 2 إلى 5 ديسمبر 2021، وفق ما أفادته شركة الخطوط الجويّة التونسيّة ، السبت، بصفتها “الناقل الرسمي للتظاهرة”.

واعتبرت الناقلة الوطنية أن هذا الحدث من شأنه أن يعيد إنعاش وجهة تونس على مستوى السوق الفرنسيّة، كما سيستقبل هذا الموعد السنوي في دورته الحادية عشرة أكثر من 450 ممثلا عن العلامات التجارية الكبرى وشركات السياحة الدولية، بالإضافة إلى مسؤولين وديبلوماسيين فرنسيين ومشاهير ووسائل إعلام دولية.
يذكر أن مجموعة ” سلكتور” التي تحتفل بعيدها الخمسين هي أول شبكة لوكالات الأسفار المستقلة في فرنسا وتضم 1200 وكالة منتشرة في مختلف أنحاء فرنسا.

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