وزارة الداخلية توضح بخصوص تركيز نقاط تفتيش ومسالك مرورية خلال وقفة احتجاجية لأحد الأحزاب

أفادت وزارة الداخلية أنه تم تركيز نقاط تفتيش ومسالك مرورية تبعا للوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها أحد الأحزاب صباح اليوم السبت بساحة القصبة أمام مقر رئاسة الحكومة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم، أن الغرض من تركيز نقاط تفتيش ومسالك مرورية، هو تأمين سلامة المحتجين والحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات من ناحية ،مع الحفاظ على الانسياب المروري بالطرقات المحيطة بموقع الاحتجاج من ناحية أخرى، وتأمين المرورالعادي للمترجلين والعربات لكل المواطنين المارين من المكان.

واشارت إلى أن الحركة الاحتجاجية التي انتهت على الساعة 13 و20 دقيقة وشارك فيها حوالي 1000 شخص حسب تقديرات المصالح الأمنية، انتهت دون أية حوادث تُذكر.

يشار إلى أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي صرحت خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الحزب بساحة القصبة بالعاصمة، أن الوقفة قد شهدت العديد من المحاولات لعرقلتها من بينها غلق اغلب المنافذ المؤدية لساحة القصبة ،مما حال دون التحاق “عدد كبير من الانصار” بها ومحاولة منع استعمالهم لمكبر الصوت.