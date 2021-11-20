رئاسة الحكومة توضّح أن نجلاء بودن رمضان لديها حساب وحيد على منصة فايسبوك ويحمل الشارة الزرقاء

أعلنت رئاسة الحكومة، مساء اليوم السبت، أن رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، لديها حساب رسمي وحيد على منصة الميديا الإجتماعية “فايسبوك”، يحمل الشارة الزرقاء تحت مسمّى: “Najla Bouden Romdhane نجلاء بودن رمضان”

ونبّهت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها من أن كافة الحسابات الأخرى التي تحمل اسم رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، هي حسابات وهمية، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في التتبع القانوني لأصحاب هذه الصفحات المشبوهة.

وتبعا لذلك دعت رئاسة الحكومة إلى أخذ الأخبار من مصادرها والاعتماد فقط على موقع الواب والصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة والصفحة الرسمية لرئيسة الحكومة على منصة فايس بوك.

يُذكر أن وجود الشارة الزرقاء على صفحات الفايسبوك، تشير إلى أن إدارة المنصة تحققت من أن الصفحة أصلية وأنها تتعلق بشخصية عامة أو وسيلة إعلامية أو علامة تجارية.