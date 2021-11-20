الرابطة المحترفة الاولى – الجولة السادسة – ارقام وهوامش

في ما يلي ارقام وهوامش اقترنت بالجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى التي استكملت دفعاته يوم امس:

– يتصدر الرباعي الترجي والنادي الصفاقسي واتحاد تطاوين واتحاد والنادي البنزرتي المركز الاول في المجموعة الاولى برصيد 10 نقاط

– يملك اتحاد تطاوين افضل هجوم حتى الجولة السادسة من البطولة ب8 اهداف في المجموعة الاولى لكنه يحتل المركز قبل الاخير في الدفاع (7 اهداف)

– يملك الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي افضل دفاع بقبولهما 3 اهداف فقط

– يحتل نادي حمام الانف المركز الاخيرفي ترتيب المجموعة الاولى ( 4 نقاط) و في ترتيب الدفاع بقبوله 10 اهداف

– عرف الترجي التونسي هزيمته الاولى في البطولة امام اتحاد تطاوين

– بدا التنافس يشتد في المجموعة الاولى من اجل التاهل للعب في مرحلة التتويج

– يتصدر الاتحاد المنسيتري المركز الاول في المجموعة الثانية ب14 نقطة

– مازال الاتحاد المنسيتري الفريق الوحيد الذي لم يعرف الهزيمة

– قبلت شباك حارس الاتحاد المنستيري بشير بن سعيد اول هدف في المباراة مع الاولمبي الباجي

– مازال الترجي الجرجيسي يبحث عن اول انتصار له في البطولة وهو يحتل المركز الاخير ب4 نقاط من اربعة تعادلات.وسجل هدفا وحيدا الى حد الجولة السادسة

– التحق لاعب النادي الصفاقسي ايمن الحرزي بصدارة ترتيب الهدافين الى جانب ديمبيلي باولينغ (النادي البنزرتي )و زياد بن سالم ( نادي حمام الانف ) برصيد 3 اهداف بعد مقابلات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

في ما يلي ترتيب الهدافين اثر مقابلات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

– ثلاثة اهداف (3)

ديمبيلي باولينغ (النادي البنزرتي )- زياد بن سالم ( نادي حمام الانف ) – ايمن الحرزي (النادي الصفاقسي)

– هدفان (2)

شهاب الجبالي (الاولمبي الباجي) – ياسين الشيخاوي ( النجم الساحلي)حسام اللواتي ( اتحاد تطاوين) -فخر الدين العوجي(اتحاد بنقردان) – شهاب الزغلامي (اتحاد تطاوين ) بلال العيفة (النادي الافريقي )

هدف واحد (1) مؤمن الرحماني – ياسين الشيخ الولي – امين بلكحل – صادق التوج(اتحاد تطاوين ) – غيث الصغير – لؤي زروق – طارق عقون -( نادي حمام الانف ) – محمد أمين توغاي – فوسيني كوليبالي – علاء الدين المرزوقي – حمدو الهوني -غيلان الشعلالي (الترجي الرياضي ) حمزة الجلاصي – زياد العلوي -ادريس المحيرصي – روجي اهولو ( الاتحاد المنستيري) – جاك بيسان – بوبكر سار- امين جاء بالله( الاولمبي الباجي)ادم الطاوس – ياسين الشماخي (النادي الافريقي ) – أحمد الحضري – حسام سويسي- محمد امين بن عمر – عمر السماري -وائل بن عثمان (مستقبل الرجيش ) اشرف الزواغي – فادي الفالحي( هلال الشابة) – امين خلوفي -يوسف بن سودة – مروان طريطر( امل حمام سوسة) فراس شواط – مالك رايح ( النادي الصفاقسي) – علاء بوعلاق – حازم المستوري -ايمانويل زيزيكو – هاشم عباس( نجم المتلوي) – زياد زروق بحر(الترجي الجرجيسي) لسعد الجزيري -علية البريقي – ايوب مشارك( اتحاد بنقردان) – محمد علي بن حمودة ( مستقبل سليمان)- خليل ساسي – خليل بلبوز- اشرف بودراما ( النادي البنزرتي)- يوسف العوافي (النجم الساحلي)

– ضد مرماه

محمد أمين النفزي (هلال الشابة ) اشرف بودرامة ( النادي البنزرتي)معتز الزدام (النجم الساحلي).