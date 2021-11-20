عدوى بفيروس كورونا المستجد بمدرسة إعدادية خاصة بمدينة نابل

أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة في نابل عمر السليمي، صباح السبت، أنه تم تسجيل 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف التلاميذ بمدرسة إعدادية خاصة في مدينة نابل.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفية (وات)، انه من بين الإصابات المسجلة 9 حالات في صفوف تلاميذ يدرسون بقسم السنة التاسعة وهو ما استوجب غلق القسم المذكور من طرف مدير المؤسسة التربوية لمدة 10 أيام من تاريخ تسجيل آخر إصابة (19 نوفمبر الجاري) وذلك طبقا للبروتوكول الصحي المعتمد مع تكفل الفرق الصحية بعمليات التقصّي الوبائي والمتابعة.

ودعا السليمي، كافة المؤسسات التربوية العامة والخاصة إلى ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا إلى ضرورة الإبلاغ الفوري للمصالح الصحية عن كل حالات الإصابة للقيام بعمليات التقصي الوبائي في الإبان للوقاية والحد من انتشار العدوى.

وأضاف انه تم بتاريخ أمس الجمعة تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1437 حالة بالإضافة إلى تسجيل 12 إصابة بالفيروس ليبلغ مجموع الحالات النشيطة بالجهة 181 حالة من مجموع 50213 حالة مكتشفة منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بلغ 16 حالة حيث قدرت نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين ب5 بالمائة بالقطاع العام و 9 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الانعاش بالقطاع العام 50 بالمائة مقابل 0 حالة بالقطاع الخاص.