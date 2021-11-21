عاجل: رصد بؤرة جديدة لفيروس كورونا في هذه الولاية..

اعلن المدير الجهوي للصحة في سوسة محمد الغضباني عن سجيل بؤرة عدوى بفيروس كورونا في المدرسة الفرنسية بسوسة يوم 18 نوفمبر الجاري، مؤكّدا احتواء هذه البؤرة.

واوضح الغضباني في تصريح لـ(وات) اليوم الاحد على هامش حضوره فعاليات اليوم المكثف للتلقيح ان اعوان الصحة بادروا فور اكتشاف اكثر من 20 حالة كوفيد في صفوف تلاميذ المدرسة الفرنسية بعد عودتهم من العطلة بغلق عدد من أقسامها، مرجّحا غلق المدرسة غدا الاثنين مؤقتا وذلك في صورة تزايد عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا.

وأكّد الغضباني من جهة اخرى تحسّن الوضع الوبائي في ولاية سوسة حيث انخفض معدّل انتشار العدوى الى ما تحت 5 اصابات، وارتفاع عدد المستفيدين من التلقيح في الجهة حيث تجاوزت نسبة الملقّحين بالجرعتين 64 بالمائة.

ودعا الغضباني في ذات التصريح المتخلّفين عن تلقّي التلقيح الى الالتحاق بمراكز التلقيح وذلك قبل الانطلاق في تطبيق قانون الجواز الصحي.