القصرين : تطعيم 1707 مواطنا إلى حدود الساعة 11 صباحا

تلقى، اليوم الاحد، إلى حدود الساعة 11 صباحا، 1707 شخصا من مواطني ولاية القصرين التلقيح المضاد لكوفيد 19 في إطار اليوم الوطني السابع للتلقيح المكثف ضد وباء كورونا، توزعو بين 859 تلقوا الجرعة الأولى و848 الجرعة الثانية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.

ووصف الشعباني في تصريح ل(وات) إقبال المواطنيين على مراكز التلقيح ال15 الموزعين على كافة معتمديات الولاية ، بالضعيف وغير المرضي، معربا عن الامل في أن يتحسن توافد المواطنين على المراكز خلال الساعات المقبلة بما يمكن من تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنيين والمساهمة في تحقيق المناعة الجماعية .

وأكد المصدر ذاته أن الحل الوحيد للتوقي من وباء كورونا الخطير هو التلقيح ، داعيا جميع الأشخاص المتخلفين عن حملات التلقيح السابقة ولم يتلقوا جرعاتهم الأولى أو الثانية إلى التوجه اليوم أو في سائر أيام الأسبوع إلى مراكز التلقيح قبل دخول المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا حيز التنفيذ يوم 22 ديسمبر 2021 .