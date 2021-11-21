قبلي: اقبال ضعيف على مراكز التلقيح خلال اليوم الوطني السابع للتلقيح المكثف

بدا الاقبال على مراكز التلقيح السبعة الموزعة على مختلف معتمديات ولاية قبلي، صباح الأحد، ضعيفا خلال اليوم الوطني السابع للتلقيح المكثف، إذ استقبلت هذه المراكز، حتى الساعة الحادية عشر، 843 شخصا .لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا

واوضح المدير الجهوي للصحة سمير مرزوق لـ”وات” ان هؤلاء المطعمين ينقسمون الى 452 شخصا تلقى الجرعة الاولى من التلقيح في حين تم تمكين 380 اخرين من الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس كورونا وتمتع 11 شخصا .بالجرعة الثالثة من هذا التطعيم

وأفادت وزارة الصحة اليوم الأحد أن اجمالي الذين استوفوا التطعيم ضد فيروس كورونا بلغ منذ انطلاق في مارس المنقضي الحملة وحتى 20 نوفمبر الجاري، الى 4.856.968 شخصا

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أن اجمالي عدد الذين استوفوا التلقيح يتوزع بين 3.803.634 ممن تلقوا جرعتين و 1.053.334 تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى أن العدد الجملي للتلاقيح بلغ بذات التاريخ 10.027.032 جرعة