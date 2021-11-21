البرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصادية: رفع 1362 مخالفة وحجز حوالي 99 طن من الخضر والغلال والمواد الغذائية

أسفر تنفيذ وزارة التجارة وتنمية الصادرات للبرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة الاقتصادية بمختلف الجهات، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 نوفمبر 2021، عن رفع 1362 مخالفة اقتصادية وحجز 69,9 طنا من الخضر والغلال و28,8 طنا من المواد الغذائية

كما تم حجز 24900 بيضة و0,24 طنا من لحوم الدواجن و 711 لترا من الزيت النباتي المدعم إضافة الى 19 طنا من المواد العلفية و13707علبة تبغ و30 طنا من الاسمنت و3,6 طنا من الحديد و2400 لترا من مواد التنظيف و 1676 قطعة من مواد مختلفة، حسب بلاغ لوزارة التجارة

وتمثلت أهم العمليات الرقابية النوعية المسجلة بنفس التاريخ في حجز 30 طنا من الاسمنت بولاية قبلي وحجز 9,52 طنا من المواد الغذائية و 988 علبة تبغ بولاية مدنين وحجز 0,3 طنا من الخضر والغلال و 5700 بيضة و 10,45 طن من الفرينة المدعمة من قبل مصالح الإدارة المركزية.

وافضت عمليات المراقبة ايضا الى حجز 48,2 طنا من الغلال (تفاح، دقلة، رمان)، 2,15 طنا من المواد الغذائية و 200 لترا من الزيت النباتي المدعم و 4960 علبة تبغ بولاية القيروان و0,85 طنا من المواد الغذائية و5700 بيضة و250 علبة تبغ و 9,1 طنا من المواد العلفية بولاية جندوبة وحجز 04 طن من المواد العلفية و 2,5 طن من المواد الغذائية بولاية قابس

كما تم حجز 90 لترا من الزيت الباتي مجهول المصدر و 3183 علبة تبغ بولاية الكاف وحجز 4,32 طنا من الغلال(موز) بولاية بن عروس و1,97 طنا من المواد الغذائية بولاية تطاوين و8,87 طنا من البطاطا بولاية القصرين و3,45 طنا من الغلال(موز) و 36 لتر من الزيت النباتي المدعم بولاية سيدي بوزيد حجز 1116 علبة تبغ بولاية باجة و0,17 طنا من المواد الغذائية و اتخاذ قرار غلق بولاية بنزرت

وترتفع بذلك الحصيلة الجملية المحينة، منذ انطلاق البرنامج يوم 15 أكتوبر 2021، إلى رفع 11015 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بالتجاوزات السعرية والاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة والإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات إضافة إلى اقتراح 151 عقوبة إدارية وحجز كميات هامة من المواد منها خاصة 1888 طنا من الخضر والغلال و763 طنا من المواد الغذائية (منها 576 طن مشتقات حبوب مدعمة) و8,9 طنا من لحوم الدواجن و 1,69 مليون بيضة و 22 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم إضافة الى 286 طن من المواد العلفية و101 ألف علبة تبغ و434 طنا من الاسمنت و 604 ألف قطعة من مواد مختلفة