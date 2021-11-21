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سيدي بوزيد: تطعيم 6889 شخصا في اليوم الوطني السابع للتلقيح المكثف ضدّ “كوفيد 19”

2021/11/21 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

بلغ إجمالي الأشخاص الذين تم تطعيمهم، اليوم الأحد، بمختلف مراكز التلقيح بولاية سيدي بوزيد، في اليوم الوطني السابع لعمليات التلقيح المكثف ضدّ فيروس كورونا”، 6889 شخصا، وفق ما ذكره كاتب عام الولاية، سمير الرايس.
وبيّن الرايس، في تصريح لـ(وات)، أن عدد الملقحين في مختلف المعتمديات ينقسم الى 4007 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح، و2882 تلقوا الجرعة الثانية.

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