بنزرت: تطعيم 10020 شخصا في اليوم الوطني الـسابع للتلقيح المكثف ضد فيروس “كورونا”

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس “كورونا” بالجهة الصحية ببنزرت، بمناسبة فعاليات اليوم الوطني الـسابع للتلقيح المكثف، 10 آلاف و20 شخصا، منهم 5368 شخصا تلقوا جرعة أولى، و4652 شخصا تلقوا جرعة ثانية، وفق ما أفادت به (وات)، مصالح خلية اليقظة والترصد الطبي بالادارة الجهوية للصحة.

وأوضحت ذات المصالح، ان توزيع الاشخاص الذين اقبلوا اليوم على تلقي اللقاح المضاد لفيروس “كوفيد 19” بكامل المراكز الـ17 التي خصصتها اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالجهة بالمعتمديات الـ14، قدرت بمعتمدية بنزرت الشمالية بـ409 أشخاص (296 شخصا تلقوا جرعة أولى و113 شخصا جرعة ثانية).

وتلقى بمعتمدية راس الجبل، 949 شخصا التطعيم، (603 أشخاص تلقوا جرعة أولى و346 شخصا جرعة ثانية)، وبمعتمدية ماطر انتفع 843 شخصا التلقيح (543 شخصا تلقوا جرعة اولى و300 جرعة ثانية)، فيما تلقى 593 شخصا بمعتمدية منزل جميل التطعيم، (326 شخصا تلقوا جرعة اولى و267 جرعة ثانية).

وسجّلت معتمدية بنزرت الجنوبية، تطعيم 538 شخصا (273 تلقوا جرعة اولى و265 جرعة ثانية)، وبمعتمدية جرزونة تلقى 456 شخصا التلقيح المضاد لفيروس “كورونا”، (233 تلقوا جرعة اولى و224 جرعة ثانية)، فيما وقع تطعيم 535 شخصا بمعتمدية العالية (285 انتفعوا بجرعة اولى و250 بجرعة ثانية).

وشهدت معتمدية جومين، تلقيح 951 شخصا (314 شخصا بجرعة اولى و637 شخصا بجرعة ثانية)، في حين تلقى بمعتمدية اوتيك 652 شخصا التطعيم المضاد للكوفيد (286 شخصا تلقوا جرعة اولى و366 جرعة ثانية)، وبلغ بمعتمدية تينجة عدد الاشخاص الذين تلقوا التلقيح 374 ملقحا (250 جرعة اولى و124 جرعة ثانية).

ورصدت المصالح الصحية، كذلك، تطعيم 534 منتفعا بمعتمدية غار الملح (421 جرعة اولى و113 جرعة ثانية)، وتلقى بمعتمدية غزالة 717 شخصا التلقيح (288 منتفعا بالجرعة الاولى و429 بالجرعة الثانية)، وانتفع بمعتمدية منزل بورقيبة 463 شخصا بالتطعيم (257 شخصا تلقوا جرعة اولى و206 جرعة ثانية)، فيما وقع تطعيم 1180 شخصا بمعتمدية سجنان(550 شخصا جرعة اولى و630 تلقوا جرعة ثانية).