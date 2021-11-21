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وزارة الصحة: تطعيم أكثر من 174 ألف شخص باللقاح المضاد لكورونا في اليوم السابع للتلقيح المكثف

2021/11/21 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاحد، أن اليوم الوطني السابع للتلقيح المكثف ضد كورونا، مكن من تطعيم 174 ألف و4 أشخاص في 354 مركز مخصص لهذه الحملة في كامل ولايات الجمهورية.

وتصدرت ولاية نابل قائمة الولايات من حيث عدد الملقحين في حملة التلقيح المكثف، بتطعيم 16277 شخصا، تليها ولاية صفاقس ب 14419 عملية تلقيح ثم ولاية تونس ب 12737 عملية تلقيح، في حين تذيلت ولاية توزر الترتيب ب 1593 عملية تلقيح، حسب بلاغ وزارة الصحة.

وللتذكير فان اليوم السابع للتلقيح المكثف المنتظم الأحد 21 نوفمبر يهم الاشخاص الذين يفوق سنهم 18 سنة المسجلين وغير المسجلين بمنظومة “ايفاكس” والمتخلفين عن الجرعة الثانية والذين يوافق موعدهم للحصول على الجرعة الثانية لهذا اليوم والاشخاص الذين لم يتلقوا ارساليات قصيرة لدعوتهم للجرعة الثانية شرط مرور شهر عن تلقيهم الجرعة الاولى الى جانب تطعيم الاشخاص فوق 50 سنة بالجرعة الثالثة.

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