تسريع التعافي: اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تتفحص فرص سلاسل القيمة الإقليمية في قطاعي الصناعة الصيدلانية والمالية الرقمية

ينظم مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا في الفترة من 24 إلى 25 تشرين /الثاني/ نوفمبر اجتماعاً للخبراء في موضوع: “تفتيق إمكانات سلاسل القيمة الإقليمية في شمال أفريقيا: التركيز على قطاعي الصناعة الصيدلانية والمالية الرقمية.

منذ ظهورها قبل عامين، دمرت جائحة كوفيد-19 أنظمة الصحة العالمية وعطل سلاسل القيمة العالمية (70٪ من التجارة الدولية) وكذلك ارتباط شمال أفريقيا بها. وفي الوقت نفسه ، جلب الوباء فرصًا جديدة وسرع العديد من الاتجاهات الكبرى ، مثل الرقمنة بما في ذلك تسريع التجارة الإلكترونية.

كشفت الأزمة أيضًا عن البعد الاستراتيجي لقطاعات الصيدلة والمالية الرقمية لحماية السكان وتسريع الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19.

إن شمال أفريقيا في وضع جيد لاغتنام فرص التحول الهيكلي التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. فهي موطن لبعض أفضل المناطق الاقتصادية الخاصة على مستوى العالم وتتميز بالعوامل الهيكلية المواتية للتآزر والتكامل والاندماج في قطاعي الصيدلة والمالية الرقمية، ولكن أيضًا في مجال الصناعات الغذائية، وتربية الأسماك، والطاقة، والصناعات الكيماوية والصناعة الميكانيكية أو إنتاج المكونات الكهربائية.

في سياق ما بعد كوفيد – 19، يمكن أن تلعب قدرة شمال أفريقيا على تفعيل أوجه التكامل الاقتصادي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية دورًا حاسمًا، وتيسير تنويع شركائها التجاريين، لاسيما من خلال تعزيز التجارة مع باقي أقاليم القارة الأفريقية.

سيكون اجتماع الخبراء، الذي يتم تنظيمه في صيغة مختلطة، فرصة للقيام بتشخيص للفرص لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية في الصناعة الصيدلانية والمالية الرقمية في شمال أفريقيا، وتحليل تطورها المحتمل، وتحديد فرص سلاسل إقليمية للقيم في هذين القطاعين، وتطوير إطار عمل مشترك لتيسير تحقيقها.

سيتم تدعيم هذه الأشغال في شكل منشور مخصص لإدارات البلدان الأعضاء في مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا (الجزائر وتونس والسودان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا) ، وممثلي القطاع الخاص، والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، والاتحاد المغاربي لأرباب العمل، والشركاء الخارجيين، في موضوعات التكامل الإقليمي والتجارة.

الحدث: “تفتيق إمكانات سلاسل القيمة الإقليمية في شمال أفريقيا: التركيز على قطاعي الصناعة الصيدلانية والمالية الرقمية”.

التاريخ: 24-25 تشرين /الثاني/نوفمبر 2021.

المكان: عبر الإنترنت، وحضورياً (مراكش، المغرب). يرجى من الصحفيين الراغبين في المشاركة في هذا اللقاء عبر الإنترنت التسجيل من خلال هذا الرابط:

https://zoom.us/webinar/register/WN_bxVteKEHTemo6aoPhtc6Cg

لغات العمل: ستُترجم وقائع اللقاء في الوقت الفعلي إلى الفرنسية والإنجليزية والعربية.

لتأكيد طلبات المشاركة الحضورية وإجراء المقابلات، يرجى إرسال رسالة إلكترونية إلى:

filali-ansary@un.org أو رسالة نصّيّة عبر WhatsApp إلى (212) (0) 673 734 462.