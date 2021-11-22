بعد 100 يوم العمل: حكومة بودن تعلن عن برنامجها

قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021، إنه ”بمناسبة المائة يوم الأولى من عمل الحكومة يمكن الإعلان عن برنامجها”، مضيفا أنه “يمكن تسمية حكومة بودن بحكومة كل الحظوظ”.

وأوضح محمد الرقيق، في تصريح لإذاعة ”شمس اف ام”، أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان كانت قد طلبت من كل وزير وضع استراتيجية لعمل وزارته، لافتا إل أن الحكومة ”ليست متسيسة وهدفها العمل بعد تصحيح المسار”.

واعتبر الوزير، أنه لا يمكن تسمية حكومة بودن “حكومة انقاذ نظرا لما تحتويه التسمية من جوانب سلبية، داعيا للنظر للأشياء بشكل إيجابي رغم صعوبة الوضع الراهن في البلاد.

وأضاف : ”الظرف الراهن في البلاد صعب لكن لا يمكن إلاّ أن نكون إجابيين من أجل رفع التحديات لأن الامر ليس هينا لكن هناك إمكانية النجاح والنجاح يكون منطلقه الثقة بين الحكومة والشعب من أجل الانطلاق في الإصلاحات”، وفق قوله.