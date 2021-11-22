هام: الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تنتدب…

تعتزم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري فتح مناظرة خارجية حسب الملفات مشفوعة باختبار شفاهي لانتداب متصرف أول (انتداب مباشر أو عن طريق آلية الإلحاق) وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:

1. الشروط العامة للمشاركة:

يفتح باب المشاركة في هذه المناظرة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية وأن تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة للخطة.

لا يمكن أن يتجاوز سن المترشح 40 سنة على أقصى تقدير في تاريخ فتح المناظرة مع مراعاة أحكام الأمر عدد1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.

2. إجراءات إيداع ملفالترشح:

إرسال ملف الترشح في ظرف مغلق عن طريق البريد قبل تاريخ ختم الترشحات (30 نوفمبر2021) بواسطة رسالة مضمونة الوصول باسم رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أو إيداعه مباشرة بمكتب الضبط الكائن ب 19 نهج بحيرة البيبان البحيرة 1 – 1053 تونس.

3. حالات الإقصاء الآلي للترشحات:

يرفض كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويعتمد ختم البريد أو مكتب الضبط المركزي لتحديد قبول الملفات.

تجاوز السن القصوى.

عدم مطابقة المؤهلات المقترحة من حيث المستوى العلمي المطلوب أو الاختصاص.

4. مكونات ملف الترشح:

مطلب ترشح باسم رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية.

سيرة ذاتية تنص خصوصا على الأنشطة المهنية والتربصات غير المندرجة ضمن سنوات الدراسة التي أنجزها المترشحفي مجال التصرف في الوسائل العامة والشراءاتمصحوبة وجوبا بالوثائق المدعمة

قائمة في الخدمات بالنسبة للمترشحين عن طريق آلية الالحاق.

قرار يتعلق بضبط آخر وضعية إدارية بالنسبة للمترشحين عن طريق آلية الإلحاق

نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية المطلوبة ومن شهادة المعادلة إذا كانت الشهادة العلمية مسلمة من مؤسسة خاصة أو أجنبية.

5. مقاييس الانتقاء

المرحلة الأولى:يتم ترتيب المترشحين حسب المقاييس التالية:

المرحلة الثانية: تتم دعوة المترشحين المتحصلين على المراتب الأولى لاجتياز الاختبارات الشفاهية.

تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا على النحو التالي:

في صورة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا.

يتم حسب الترتيب النهائي قبول المترشح الأول قصد الالتحاق نهائيا بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ويدرج المترشح الثاني ضمن قائمة الانتظار.