عاجل: هذا ما تقرّر في حقّ سامي الطاهري في القضيّة التي رفعها ضدّه عماد الدايمي

قررت ظهر اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل وذاك بطلب من المحامين الذين طلبوا مزيد التأخير للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.

وتتعلق القضية بشكاية رفعها عليه رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي اتهمه فيها بالادعاء بالباطل والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية تصريح للطاهري قال فيه حسب ما ورد في نص الشكاية “ال الدايمي لصوص ومبيضو أموال .