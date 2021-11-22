تفاصيل القبض على مفتّش عنه بحوزته سلاح في طور التصنيع.. وهذه التفاصيل

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بغار الدماء من ولاية جندوبة من إلقاء القبض على شخص في العقد الخامس من العمر يقطن بالشريط الحدودي التونسي الجزائري التابع لمعتمدية غار الدماء محل مناشير تفتيش بتهمة تورطه في قضايا حق عام وصادر في شأنه أحكام قضائية بالسجن لمدة خمسة سنوات.

وجاءت عملية إيقافه بعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة و مداهمة منزله أين تم العثور بحوزته على أجهزة لحام وأخرى لقيس التيار الكهربائي بالإضافة إلى قطع أثرية وحاسوب محمول يحتوي على رموز ومقاطع فيديو وخرائط لمواقع أثرية وسلاح ناري لايزال في طور الصنع ومجموعة من الإطلاقات النارية عيار 12 مم .

ووفق موزاييك أف أم فقد تم حجز المعدات و قد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به لاستكمال الأبحاث و مباشرة قضية موضوعها امتلاك سلاح بدون ترخيص و تصنيع أسلحة .