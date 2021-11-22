تفاصيل القبض على مفتّش عنه بحوزته سلاح في طور التصنيع.. وهذه التفاصيل

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بغار الدماء من ولاية جندوبة من إلقاء القبض على شخص في العقد الخامس من العمر يقطن بالشريط الحدودي التونسي الجزائري التابع لمعتمدية غار الدماء محل مناشير تفتيش بتهمة تورطه في قضايا حق عام وصادر في شأنه أحكام قضائية بالسجن لمدة خمسة سنوات.
وجاءت عملية إيقافه بعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة و مداهمة منزله أين تم العثور بحوزته على أجهزة لحام وأخرى لقيس التيار الكهربائي بالإضافة إلى قطع أثرية وحاسوب محمول يحتوي على رموز ومقاطع فيديو وخرائط لمواقع أثرية وسلاح ناري لايزال في طور الصنع ومجموعة من الإطلاقات النارية عيار 12 مم .
ووفق موزاييك أف أم فقد تم حجز المعدات و قد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به لاستكمال الأبحاث و مباشرة قضية موضوعها امتلاك سلاح بدون ترخيص و تصنيع أسلحة .