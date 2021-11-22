محمد عبو يدعو مؤسسات الدولة إلى عدم تنفيذ أوامر سعيد إذا..

وصف الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي والوزير السابق محمد عبو اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2021، ”أفكار رئيس الجمهورية بخصوص تغيير الدستور بالكارثية”.

وقال إنّ حديث رئيس الجمهورية عن ”تحرير الحياة السياسية ومجلس النواب من الفاسدين” مجرد خطاب شعبوي”، معتبرا أن الفساد أصبح ثقافة في تونس، وأنّه كان عليه أن يخلق وضعيات لمنع الفاسدين من الوصول الى البرلمان وإلى الحكم بدلا عن بيع الوهم للتونسيين، وفق تقديره.

وأضاف في تصريح لموزاييك أنّ الخروج عن الدستور خط أحمر، وسيضع من يدعموه في موقف حرج أمام الشعب، قائلا ”مشكلة تونس ليست الدستور بل طبقة سياسية فاسدة هاربة من المحاسبة،”.

ودعا محمد عبو مؤسسات الدولة الى عدم تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية في حال خروجه عن الدستور، لأن الخروج عن الدستور هو خروج عن الشرعية” حسب قوله.

واعتبر أنّ رئيس الجمهورية كان عليه مواصلة عمل العدالة الانتقالية وفتح ملفات من أجرموا في حق تونس طيلة 10 سنوات، بدل ايهام التونسيين بأن كل مشاكلهم ستُمحى بمجرد تغيير الدستور.