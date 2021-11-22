وزير الشؤون الدينية: قريبا انطلاق موسم العمرة، وموسم الحج ينتظر تحديد السلطات السعودية لعدد الحجيج المسموح به

قال وزير الشؤون الدينية، إبراهيم الشائبي، الاثنين، إن موسم العمرة سينطلق قريبا، حيث صدرت المذكرة التوجيهية حول هذا الموسم، وسيتم قريبا دعوة وزير السياحة للتوقيع عليها، أما في ميتعلق بموسم الحج، فإن التسجيلات كثيرة، غير أن البقاع والعدد المسموح به من الحجيج، لا يزال في انتظار تحديده من قبل السلطات السعودية.

وأفاد الوزير في تصريح إعلامي على هامش زيارته اليوم الاثنين إلى جزيرة جربة، بأن “الوزارة راعية لكل معتنقي الأديان من يهود أو مسيحيين أو مسلمين، وحقوقهم مضمونة وأمنهم من أمن كل التونسيين سواء بسواء، وحريتهم الدينية كفلها الإسلام وكفلتها الدولة التونسية”.

وتطرق من جهة أخرى إلى أولوية عمل الوزارة على فض إشكالات بعض المساجد، وخاصة منها تسوية وضعيتها العقارية مع وزارة أملاك الدولة أو مع الجهات المعنية، وخاصة بعض المساجد التي تم بناؤها بعد سنة 2011 على أراض خاصة أو تابعة لشركات، وذلك بتخصيص هذه الأراضي أو تعويضها، مضيفا مصالح وزارة الشؤون الدينية تحرص على معالجة ملفات أخرى تهم المساجد، لا سيما تلك المتصلة بالصيانة والترميم وسد الشغورات.

يذكر أن وزير الشؤون الدينية قام اليوم بزيارة إلى جزيرة جربة استهلها بإشرافه على افتتاح أشغال ورشة تدريبية إقليمية لفائدة الإطارات المسجدية حول حرية التعبير ودور الإطارات الدينية في مناهضة خطاب التحريض على العنف والكراهية، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المفوضية الأممية السامية لحقوق الانسان، إلى جانب متابعته لوضعية عدد من المعالم الدينية بالجزيرة.