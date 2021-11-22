الرابطة المحترفة الاولى – ترتيب الهدافين

في ما يلي ترتيب هدافي بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد مقابلات الجولة السابعة التي دارت اليوم الاثنين:

– اربعة اهداف (4)

ايمن الحرزي (النادي الصفاقسي).

– ثلاثة اهداف (3)

ديمبيلي باولينغ (النادي البنزرتي) – زياد بن سالم (نادي حمام الانف) – لسعد الجزيري (اتحاد بنقردان).

– هدفان (2)

شهاب الجبالي (الاولمبي الباجي) – ياسين الشيخاوي – حسام اللواتي ( النجم الساحلي) – فخر الدين العوجي (اتحاد بنقردان) – مؤمن الرحماني – شهاب الزغلامي (اتحاد تطاوين)- بلال العيفة – ياسين الشماخي (النادي الافريقي) – اشرف بودراما (النادي البنزرتي) – احمد الحاضري – حسام السويسي (مستقبل الرجيش) – محمد علي بن حمودة (مستقبل سليمان) امين خلوفي (امل حمام سوسة) – فوسناي كوليبالي (الترجي الرياضي).

– هدف واحد (1) ياسين الشيخ الولي – امين بلكحل – صادق التوج (اتحاد تطاوين)- غيث الصغير – لؤي زروق – طارق عقون – نسيم شاشية (نادي حمام الانف) – محمد أمين توغاي – فاروق الميموني – موسى كوناتي- علاء الدين المرزوقي – حمدو الهوني -غيلان الشعلالي (الترجي الرياضي)- حمزة الجلاصي – زياد العلوي -ادريس المحيرصي – روجي اهولو-عصمان واتارا ( الاتحاد المنستيري) – جاك بيسان – بوبكر سار- امين جاء بالله ( الاولمبي الباجي) – ادم الطاوس (النادي الافريقي) – محمد امين بن عمر – عمر السماري -وائل بن عثمان (مستقبل الرجيش)- اشرف الزواغي – فادي الفالحي- عمر كوناتي (هلال الشابة) -مصعب ساسي – غريج ايوبي- يوسف بن سودة – مروان طريطر( امل حمام سوسة)- فراس شواط – مالك رايح -محمد صولة (النادي الصفاقسي) – علاء بوعلاق – حازم المستوري -ايمانويل زيزيكو – هاشم عباس(نجم المتلوي) – زياد زروق بحر (الترجي الجرجيسي) -علية البريقي – ايوب مشارك (اتحاد بنقردان) – خليل ساسي – خليل بلبوز(النادي البنزرتي) يوسف العوافي(النجم الساحلي) – حمزة المبروك (مستقبل سليمان).

– ضد مرماه

محمد أمين النفزي (هلال الشابة ) اشرف بودراما (النادي البنزرتي) معتز الزدام (النجم الساحلي).