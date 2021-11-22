تسجيل حالتي وفاة و36 إصابة جديدة بكورونا بتاريخ 21 نوفمبر الجاري

سجلت وزارة الصحة، حالتي وفاة مبلغ عنها أوليا، بتاريخ 21 نوفمبر الجاري و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب البلاغ اليومي لوزارة الصحة حول تطورات الوضع الوبائي المتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية، حسب بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، 2.42 بالمائة إثر إنجاز 1490 تحليلا مخبريا بذات التاريخ.

ووصل عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 139 مقيما، بعد وفود 4 حالات جديدة يوم 21 نوفمبر الجاري بالإضافة إلى 47 حالة مقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص.

وبلغت عدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص، 12 حالة بذات التاريخ، وفق ذات بلاغ.