توننداكس ينهي معاملات الاثنين على شبه إستقرار

انهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس” توننداكس” معاملات الأسبوع على شبه إستقرار( بنسبة 03ر0+ بالمائة )،وليدرك النقطة 75ر7035 وسط حجم تداول ناهز 2ر3 مليون دينار بفضل عملية تبادل في شكل كتل لـ20 الف سهم لشركة التامين أستري” بقيمة 1ر1 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”

وتصدر سهم المعامل الآلية بالساحل قائمة الارتفاعات، بعد أن تطور بنسبة 3ر4 بالمائة واقفل على سعر 980ر0 دينار، وسط حجم تداول ضعيف ناهز الألف دينار. وكان سهم شركة أدوية الأكثر تداولا خلال الحصة، متطورا بنسبة 2ر3 بالمائة وليقفل على سعر 540ر4 دينار،وليستحوذ السهم على أرباح بقيمة 60 ألف دينار،وليحقق سهم مخابر الأدوية إرتفاعا منذ بداية السنة بنسبة 8ر3 بالمائة.

في المقابل تقهقر سعر سهم حنبعل للإيجار المالي بنسبة 1ر5 بالمائة وليقفل على سعر 810ر2 دينار،وسطة حجم تداول بقيمة 6 آلاف دينار

وكان سهم الشركة التونسية لصناعة الورق، الأكثر تراجعا خلال الحصة بنسبة 2ر2 بالمائة وليقفل على سعر 650ر5،وسط مبادلات بقيمة 12 ألف دينار.

وبفضل عملية التبادل في شكل كتل كان سهم شركة أستري للتأمين وإعادة التأمين الأكثر تداولا خلال الحصة،وليقفل السهم على مبلغ بقيمة 200ر56دينار،ومراكما أرباحا بقيمة 1ر1 مليون دينار.