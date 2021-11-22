المهدية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 6 مصابين

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ81 عينة بالجهة الصحية المهدية، صدرت الاثنين، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت إلى 4 إصابات بهبيرة وإصابة واحدة بالمهدية.

وتعافى، في المقابل، 6 مصابين، ليرتفع عدد حالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، إلى 24898 حالة من أصل 25715 ، من بينها 773 حالة وفاة و44 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1188 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي، من بينهم 562 انتفعوا بالجرعة الأولى، و444 بالجرعة الثانية، و172 بالجرعة الثالثة، فيما انتفع 10 أفراد بالتطعيم بهدف السفر خارج حدود البلاد.