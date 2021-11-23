خططا لاستهداف سفارة أجنبية: السجن 17 سنة لامرأة وشريكها..

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن امرأة وشريكها مدة 17 عاما لكل واحد منهما من أجل التخطيط لاستهداف مقر سفارة دولة أجنبية بتونس.

وجاء في لائحة الاتهام وفق ما ذكرته موزاييك أن المتهمة وشريكها وهما من سكان الضاحية الشمالية للعاصمة تواصلا مع قيادات داعشية متواجدة بسوريا وتم تلقينهما كيفية صنع مواد متفجرة بغاية استهداف مقر سفارة دولة أجنبية بتونس، وتم الكشف عن المخطط في شهر أكتوبر من سنة 2020.

كما قضت الدائرة بالسجن ثلاثة أعوام في حق متهمين آخرين كانا على علم بما خطط له المتهمان الرئيسان ولم يعلما السلطات بذلك المخطط.