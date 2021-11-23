جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي : تتويج ايوب الحفناوي ووليد كتيلة

تم اليوم بدبي الاعلان عن الفائزين في الدورة الحادية عشرة لـجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي (إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ).

وقد توج البطل الاولمبي التونسي ايوب الحفناوي والبطل البارالمبي التونسي وليد كتيلة بالجائزة ضمن اصناف جوائز المسابقة حسب ما افاد به مصدر من هيئة تنظيم الجائزة.

ويذكر ان احمد الحفناوي فاز بسباق 400 متر سباحة حرة في دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو في الصيف الماضي ، وسجل وقتا ب3د و43 ث و36 بالمائة .

اما البطل العالمي والبارالمبي وليد كتيلة فقد تمكن من الفوز بذهبيتين في بارالمبياد طوكيو الصيف الماضي وذلك في سباقي 100 متر ( بتوقيت 15ث و01 جزء بالمائة – رقم قياسي بارالمبي جديد ) و800 متر كراسي لفئة T3ت (بتوقيت 1 دقيقة 45 ثانية و 50 جزء في المائة ) مؤكدا زعامته عالميا في هذا الإختصاص.

وضمت قائمة المكرمين في الدورة الحادية عشرة لـجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي 28 من المبدعين في جميع مجالات العمل الرياضي .

وافاد منظمون ان الاحتفال بالمكرمين سيكون يوم 9 جانفي المقبل.