الكاف: رصد إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد

سجّلت الادارة الجهوية للصحة في الكاف اليوم الثلاثاء في تحبينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة كورونا المستجد اصابتين جديدتين بالعدوى بالفيروس التاجي ودون تسجيل أية حالة وفاة وذلك بعد صدور نتائج 42 تحليلا مخبريا لعيّنات رفعت بتاريخ 20 و21 نوفمبر.

وحاء في التحيين ذاته استقرار عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود مصابين متواجدين بقسم الانعاش والعلاج المكثف فيما تراجع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 10 حالات وهم يمثلون جملة الحالات النشطة المسجّلة خلال الأيام العشرة الاخيرة في الجهة.

ويرتفع بذلك إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس التاجي المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 19663 حالة مقابل استقرار عدد الوفيات في حدود 694 شخصا.