اختيار قائمة نهائية ب 11 لاعبا للتنافس على جوائز الفيفا

تم اختيار قائمة نهائية من 11 لاعبا للتنافس على جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث ينتظر أن يحتدم التنافس بين البولوني روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني و الفرنسي كريم بنزيما والإيطالي جورجينيو.

ومن بين المرشحين أيضا للجائزة التي منحت للمرة الأولى في العام 2017، الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جرمان الفرنسي) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنقليزي)، وهما المرشحان الدائمان، إضافة إلى البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي (باريس سام جرمان)، والمصري محمد صلاح (ليفربول).

وأكمل عقد اللائحة النهائية مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، النروجي إيرلينغ هالاند، والفرنسي نغولو كانتي من تشلسي الإنقليزي، ونجم مانشستر سيتي الإنقليزي، البلجيكي كيفين دي بروين.

وأدرجت أسماء أربع لاعبات من برشلونة في القائمة المختصرة لأفضل لاعبة، وهن أليكسيا بوتيلاس وجنيفر هيرموسو وإيتانا بونماتي وكارولين غراهام هانسن. ومن تشلسي الذي خسر بفريق السيدات أمام برشلونة في نهائي رابطة أبطال أوروبا الموسم الماضي، أربع ممثلات هن سام كير، جي سو يون، ماغدالينا إريكسون، وبيرنيل هاردر.

ولجائزة أفضل مدرب، يتواجد الألماني توماس توخل المرشح الأوفر حظاً بعدما قاد تشلسي للفوز بلقب رابطة الأبطال، في مواجهة روبرتو مانشيني مهندس فوز إيطاليا بكأس أوروبا 2020.

ومن بين المرشحين الآخرين، الألماني هانسي فليك، الإسباني بيب غوارديولا، الإيطالي أنتوني كونتي، والأجنتينيين دييغو سيميوني وليونيل سكالوني.

ويشارك في التصويت مدربو المنتخبات الوطنية بالإضافة الى تصويت أنصار اللعبة ومجموعة مختارة من الصحافيين.

ويبدأ التصويت اعتبارًا من 22 نوفمبر الجاري حتى العاشر من ديسمبر المقبل.