ليونيل ميسي يجدد رغبته بالعودة إلى برشلونة مستقبلا

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجددا عن رغبته بالعودة إلى أحضان فريقه السابق برشلونة في المستقبل.

وقال ميسي في حديث لصحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية نشرته يوم الثلاثاء “لقد قلت دائما أنني سأعود في وقت ما إلى برشلونة، لأنه منزلي. هذا هو المكان الذي أريد أن أعيش فيه وبالطبع، إذا كان بإمكاني المساهمة في شيء لمساعدة النادي، سأكون سعيدا جدًا بالعودة”.

وعن المرحلة الصعبة والانتقالية التي يمر بها فريق الكاتالوني مع تسلم لاعبه وسطه السابق تشافي زمام المهام الفنية خلفا للهولندي رونالد كومان المُقال من منصبه، قال ميسي “برشلونة في مرحلة إعادة البناء” وهناك “أندية اليوم تتفوّق عليه”.

وعن وصول زميله السابق تشافي للإشراف على الفريق، أكد النجم الارجنتيني أن زميله السابق “مدرب يعرف الكثير من الأشياء والبيت تماما، فهو عاش في برشلونة منذ الطفولة. لقد أنعش الحماس في برشلونة. معه، سينمو الفريق بشكل كبير، ولا شك لدي في ذلك” .

و في معرض حديثه عن ناديه الجديد، أقر ميسي انه “لا تزال هناك أشياء مفقودة” في نادي باريس سان جيرمان “ليكون فريقا قويًا”، مؤكدا في الوقت ذاته على مكانة سان جرمان “المرشح” الأبرز للفوز بمسابقة رابطة أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويسعى سان جرمان متصدر الـ “ليغ1” بفارق كبير عن أقرب مطارديه، لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 في مسابقة رابطة الابطال الاوربية وذلك عندما يحل ضيفا على مانشستر سيتي الانقليزي يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة.