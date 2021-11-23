غازي الشواشي: “قيس سعيّد أصبح يستعطف الأمريكيّين”

أكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصبح يستعطف الأمريكيين، موضحا أنه لا يتحدّث ولا يفسّر للتونسيين بينما يتحادث مع وزير الخارجية الأمريكي ليشرح له أسباب الإجراءات الاستثنائية وليبرّر له نفسه.

وأشار الشواشي في تصريح إذاعة شمس أف أم إلى أن الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي جرّت أطرافا أجنبية للتدخل في شأننا الداخلي وذلك بتشجيع من طرف رئيس الدولة.

ودعا الشواشي رئيس الجمهورية إلى التوضيح للشعب التونسي قبل الأمريكان، مبيّنا أنّ هناك أطرافا خارجية وضعت شرط العودة للوضع الديقراطي مقابل تقديم الدعم المالي لتونس.