المهدية: نتائج التحاليل المخبرية تثبت تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي مصابين اثنين

أثبتت نتائج التحاليل المخبرية لـ24 عينة، صدرت الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بالجهة الصحية المهدية، توزعت إلى 4 إصابات بالمهدية وإصابة واحدة بكل من الشابة وأولاد الشامخ.

وتعافى، وفق نفس النتائج، مصابان اثنان، ليرتفع عدد حالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، إلى 24900 حالة من أصل 25721 إصابة، منها 773 حالة وفاة، و48 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1509 مواطنين، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس كورونا، من بينهم 571 انتفعوا بالجرعة الأولى، و409 بالجرعة الثانية، و525 بالجرعة الثالثة، فيما تلقى 4 مواطنين تطعيما بهدف السفر.