أجواء مغيمة جزئيا وتميل إلى البرودة باغلب الجهات خلال هذه الليلة

افاد المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة للطقس، مساء الثلاثاء، بأنّ الاجواء ستكون مغيمة جزئيا وتميل إلى البرودة باغلب الجهات خلال هذه الليلة.

وستتراوح الحرارة ليلا بين 11 و15 درجة، وفي حدود 9 درجات بالمرتفعات فيما تصل محليا إلى 18 بأقصى الجنوب.

وتهب الرياح، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، ضعيفة الى معتدلة والبحر متموّج.