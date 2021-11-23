توننداكس” ينهي معاملات حصة الثلاثاء على وقع إيجابي مرتفعا بنسبة 28ر0 بالمائة”

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس” توننداكس معاملات، الثلاثاء،على وقع إيجابي مرتفعا بنسبة 28ر0 بالمائة ،وليدرك النقطة 31ر7055 وسط حجم تداول ناهز 1ر1 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وحقق سهم شركة أدوية اهم ارتفاع، بعد أن تطور بنسبة 9ر5 بالمائة مقفلا على سعر 810ر4 دينار، وسط حجم تداول ناهز 128 ألف دينار فيما حقق سهم مخبر الأدوية زيادة منذ بداية السنة، بنسبة 8ر9 بالمائة.

وتطور سهم الشركة الدولية للإيجار المالي بنسبة 9ر5 بالمائة منهيا الحصة على سعر 000ر18،دون تسجيل أي تبادل. وكان سهم “آرليكيد تونس” الاسو اداء خلال الحصة، حيث تدحرج بنسبة 7ر2 بالمائة وليقفل على سعر 520ر106 دينار،وسط حجم تداول ضعيف قدر بألف دينار.

وتقهقر سعر سهم الشركة التونسية للبلور،بدوره، بنسبة 5ر1 بالمائة وليقفل على سعر 280ر7 دينار،مراكما أرباحا بقيمة 40 ألف دينار.

وكان سهم الصناعات الكيميائيّة للفليور الأكثر تداولا خلال الحصة، مسجلا زيادة بنسبة 5 بالمائة وليقفل على سعر 000ر84 ألف، واستحوذ على أرباح بقيمة 158 ألف دينار. وحقق السهم ارتفاعا بنسبة 1ر22 بالمائة ،منذ بداية السنة.