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وزارة الصحة: إحصاء خمس وفيات و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/11/23 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


ذكرت وزارة الصحة، أنه تم التصريح بشكل أولي بخمس وفيات (5) ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، بتاريخ يوم أمس الاثنين، مضيفة أنه سجل أيضا بنفس التاريخ، 145 تحليلا إيجابيا من مجموع 4177 تحليلا مخبريا، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية 3 فاصل 47 في المائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا و354 وفاة.

وورد في ذات البلاغ أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ يوم أمس، 193 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 690 ألفا و226 شخصا.

وقد تراجع عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، إلى 140 مصابا، من بينهم 9 حالات إصابة جديدة، و46 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 11 مريضا للتنفس الاصطناعي.

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