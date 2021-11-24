رابطة ابطال اوروبا:بنفيكا يفرض التعادل على برشلونة



فرض بنفيكا التعادل بدون أهداف على برشلونة في رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم بملعب كامب نو مساء امس الثلاثاء، مما يعني أن الفريق الثاني المتأهل إلى دورالقادم من المجموعة الخامسة برفقة بايرن ميونيخ سيتحدد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويتقدم برشلونة بنقطتين على بنفيكا قبل جولة واحدة على النهاية، لكنه يواجه مهمة صعبة في ختام المجموعة عندما يتجه إلى ألمانيا لمواجهة بايرن، الذي يملك سجلا مثاليا حتى الآن. ويلتقي بنفيكا مع دينامو كييف في لشبونة في مباراته الأخيرة.

وقال مدرب بنفيكا أمس الاثنين إن “التعادل سيكون أسوأ بالنسبة لبرشلونة” وكان محقا و ودافع بنفيكا بصلابة وأغلق المساحات بخط دفاع خماسي وترك الاستحواذ على الكرة لبرشلونة أغلب الوقت، لكن بعيدا عن المرمى.

وبالنسبة لبرشلونة، كانت المباراة بمثابة خيبة أمل أخرى حيث يمتلك حاليا هدفين فقط في خمس مباريات بدور المجموعات في المسابقة القارية.