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تطعيم 34404 شخصا ضد كورونا يوم 23 نوفمبر الجاري

2021/11/24 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

ذكرت وزارة الصحة اليوم الاربعاء في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أنه تم بتاريخ 23 نوفمبر الجاري تطعيم 34404 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح الى 5.0014.437 شخصا

وأضافت وزارة الصحة أن عدد الذين استكملوا التلاقيح ضد كورونا يتوزع بين 3.899.415 ممن تلقوا جرعتين و1.115.022 تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى أن إجمالي عدد التلاقيح بلغ بذات التاريخ 10.264.507 جرعة

ولفتت الوزارة الى أن عدد المسجلين على منظومة ايفاكس للتسجيل لتلقي التلاقيح بلغ اليوم الاربعاء الى حدود الساعة التاسعة و45 دقيقة 6.994088 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس

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