532 دواء مفقود في الصيدليات التونسية.. !

أكّد ناظم الشاكري رئيس جمعية الصيادلة اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 أنّ عدد الأدوية المفقدوة في تونس تطور بشكل مخيف ”فبعد فقدان حوالي 200 نوع أصبح اليوم في حدود 532 دواء حسب آخر تحيين تمّ إجراؤه في شهر فيفري”.

وأوضح أن الأدوية المفقودة تضمّ أدوية حياتية على غرار الأنسولين غير المتوفّر في عدّة صيدليات.

وعن رفض المواطنين اقتناء الأدوية الجنيسة، بيّن الشاكري أنّ المواطن لا يدرك أن الفرق يكمن فقط في المطعم أو اللون على سبيل المثال لكنه بنفس الفاعليّة والنجاعة.

وقال ناظم شاكر في تصريح لاذاعة موزاييك إنّ جمعية الصيادلة تقدمت بمقترح لحل أزمة نقص الأدوية في تونس وفقدانها من الصيدليات، يتمثل في تخصيص بنك عمومي للوساطة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض “CNAM” ومسدي الخدمات يضمن خلاص مستحقات الأطباء والصيادلة والمستشفيات ويتم تمويله عن طريق الأموال التي ترصدها الدولة سنويا لاقتناء الأدوية والمقدرة بـ1300 مليون دينار.